Tragischer Unfall in Torre TI: Ein 16-jähriger Schweizer starb, als ein Auto von der Strasse abkam und Feuer fing. Der zweite Jugendliche wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache ist noch unklar.

Strassenabschnitt war bis kurz nach 8 Uhr gesperrt, psychologische Unterstützung angefordert

Am Samstag kurz nach 1.30 Uhr hat sich ein tödlicher Verkehrsunfall im Gebiet von Torre TI ereignet. Zwei 16-jährige Schweizer, die in der Region wohnen, fuhren mit einem Auto auf der Kantonsstrasse in Richtung Acquarossa. Nach einer ersten Rekonstruktion und aus noch ungeklärten Gründen verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach links von der Strasse ab, überschlug sich und landete auf einer Anhöhe oberhalb der Fahrbahn. Das Auto fing Feuer.

Beamte der Kantonspolizei, der Feuerwehren von Blenio und Biasca sowie Rettungskräfte von Tre Valli Soccorso waren vor Ort und leisteten Erste Hilfe. Einer der beiden Jugendlichen erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der andere Jugendliche erlitt nach einer ersten medizinischen Untersuchung leichtere Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Zur Durchführung der Rettungsarbeiten und der notwendigen Untersuchungen war der betroffene Strassenabschnitt gesperrt und wurde kurz nach 8.00 Uhr wieder freigegeben. Das Betreuungsteam wurde um psychologische Unterstützung gebeten.