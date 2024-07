Bei einem Sturz zog sich ein Mann (†72) aus der Region Lugano tödliche Verletzungen zu. Er stürzte wohl einen steilen Abhang in ein Flussbett hinunter.

Schwerer Unfall in Lugano TI

SDA Schweizerische Depeschenagentur

In der Region Lugano hat sich ein 72-jähriger Mann bei einem Sturz tödliche Verletzungen zugezogen. Der in der Region wohnhafte Mann war am späten Montagabend nicht wie erwartet nach Isone zurückgekehrt.

Deshalb war nach ihm gesucht worden, wie die Tessiner Kantonspolizei am Donnerstag schrieb. Wenig später hätten Bekannte den Mann leblos im Flussbett des Verdeggio aufgefunden, am Fuss eines steilen Abhangs. Nach bisherigen Ermittlungen und rechtsmedizinischen Untersuchungen wird davon ausgegangen, dass der Mann Opfer eines Sturzes wurde.