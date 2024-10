Schwerer Unfall in Brissago TI Deutsche (74) lehnt sich gegen Geländer und stürzt in See

Am Sonntag ereignete sich in der Gemeinde Brissago ein schwerer Unfall. Eine 74-jährige Deutsche lehnte sich gegen ein Geländer, das plötzlich aufging. Die Frau stürzte daraufhin drei Meter in einen See. Die Seniorin wurde lebensgefährlich verletzt.