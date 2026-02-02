DE
FR
Abonnieren

Schwere Verstösse gegen Bundesgesetz
Spanier (48) wegen Verwicklungen in Kokainhandel in Lugano festgenommen

Ein Mann wurde am Donnerstag in Lugano wegen Verwicklungen in ein bedeutendes Kokainhandel-Netzwerk festgenommen. Im Laufe der Ermittlungen wurden bereits vier weitere Personen in Polizeigewalt genommen.
Publiziert: vor 20 Minuten
Kommentieren
Die Kapo befürchtet Zuwiderhandlungen gegen das Betäubungsgesetz.

Darum gehts

  • 48-jähriger Spanier in Lugano wegen mutmasslichem Kokainhandel festgenommen
  • Koordination der Ermittlungen durch Staatsanwältin Margherita Lanzillo
  • Bisherige Untersuchungen führten zur Festnahme von insgesamt vier Personen
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_758.JPG
Natalie ZumkellerRedaktorin News

Wie die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung verlauten lässt, wurde am Donnerstag im Rahmen einer Untersuchung in Zusammenarbeit mit den Drogenfahndungsdiensten der Stadtpolizei Lugano ein 48-jähriger spanischer Staatsbürger mit Wohnsitz im Raum Lugano festgenommen wurde.

Der Mann steht im Verdacht, in einen bedeutenden Kokainhandel verwickelt zu sein. Ihm werden schwerwiegende Verstösse und Zuwiderhandlungen gegen das Bundesgesetz über Betäubungsmittel vorgeworfen. Die Ermittlungen, die bereits zur Festnahme von vier Personen geführt haben, werden von Staatsanwältin Margherita Lanzillo koordiniert.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen