Ein Mann wurde am Donnerstag in Lugano wegen Verwicklungen in ein bedeutendes Kokainhandel-Netzwerk festgenommen. Im Laufe der Ermittlungen wurden bereits vier weitere Personen in Polizeigewalt genommen.

Darum gehts 48-jähriger Spanier in Lugano wegen mutmasslichem Kokainhandel festgenommen

Koordination der Ermittlungen durch Staatsanwältin Margherita Lanzillo

Bisherige Untersuchungen führten zur Festnahme von insgesamt vier Personen

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Wie die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung verlauten lässt, wurde am Donnerstag im Rahmen einer Untersuchung in Zusammenarbeit mit den Drogenfahndungsdiensten der Stadtpolizei Lugano ein 48-jähriger spanischer Staatsbürger mit Wohnsitz im Raum Lugano festgenommen wurde.

Der Mann steht im Verdacht, in einen bedeutenden Kokainhandel verwickelt zu sein. Ihm werden schwerwiegende Verstösse und Zuwiderhandlungen gegen das Bundesgesetz über Betäubungsmittel vorgeworfen. Die Ermittlungen, die bereits zur Festnahme von vier Personen geführt haben, werden von Staatsanwältin Margherita Lanzillo koordiniert.