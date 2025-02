Drogendealer-Duo nach Streit in Castione TI festgenommen

Nach einer Auseinandersetzung in Castione hat die Tessiner Polizei zwei Personen verhaftet. In der Wohnung der Frau wurden Drogen und Geld sichergestellt. Ermittlungen wegen Verstössen gegen das Betäubungsmittelgesetz laufen.

Auf einen Blick Duo in Castione TI festgenommen nach eskaliertem Streit in Wohnung

Verdacht auf Drogenhandel nach Fund von Heroin und Kokain

Wie die Tessiner Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei bekannt geben, wurden am Donnerstag in Castione ein albanischer Staatsangehöriger (50) mit Wohnsitz in Albanien und eine Schweizerin (37) mit Wohnsitz in der Region festgenommen wurden. Das Duo wurde festgenommen, nachdem ein Streit zwischen beiden in der Wohnung der Frau eskaliert war.

Bei der anschliessenden Durchsuchung der Wohnung wurden etwa 150 Gramm Heroin und etwa 60 Gramm Kokain sowie mehrere Tausend Franken und mehrere Hundert Euro gefunden. Das Paar wird nun verdächtigt, im Drogenhandel tätig gewesen zu sein.

Das ihnen zur Last gelegte Delikt ist ein schweres Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Ermittlungen laufen.