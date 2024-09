Am Freitagnachmittag kommt es in Arbedo im Kanton Tessin zu einem schockierenden Arbeitsunfall. Ein junger Mann wurde lebensgefährlich verletzt.

Marian Nadler Redaktor News

Wie die Tessiner Kantonspolizei mitteilt, ist es am Freitag, kurz nach 16 Uhr in Arbedo zu einem Arbeitsunfall gekommen. Ein rumänischer Staatsbürger (18) führte in einem Waldgebiet mit einer Kettensäge Baumfällarbeiten durch. Einer ersten Rekonstruktion zufolge und aus Gründen, die die polizeilichen Ermittlungen klären müssen, verletzte er sich am Arm.

Erste Hilfe erhielt er von vor Ort anwesenden Arbeitskollegen und später vom angerückten Rettungsdienst. Nach der Behandlung wurde das Unfallopfer mit dem Krankenwagen ins Spital gebracht. Nach erster ärztlicher Untersuchung erlitt der junge Mann schwere, lebensgefährliche Verletzungen.