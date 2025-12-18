Am Tessiner Strafgericht sind zwei aus Sri Lanka stammende Brüder des Mordes an der Frau beziehungsweise an der Schwägerin schuldig gesprochen worden. Der Ehemann wurde zu einer 19-jährigen, sein Bruder zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt.

Der Mord an der 40-jährigen Ehefrau des einen der Männer sei aussergewöhnlich skrupellos gewesen, sagte der vorsitzende Richter des Geschworenengerichts bei der Urteilseröffnung in Lugano. Die Tat zeige «eine grosse emotionale Kälte».

Laut Anklageschrift der Tessiner Staatsanwaltschaft überraschten die beiden Männer die Frau im Schlaf, hielten sie gemeinsam fest und erstickten sie schliesslich, indem sie ihr einen Plastiksack über den Kopf stülpten. Danach versuchten sie, ihren Körper in eine scheinbar «natürliche» Position zu bringen, um einen natürlichen Tod vorzutäuschen. Diese Inszenierung sei «fast oscarreif» gewesen, sagte der vorsitzende Richter.