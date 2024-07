Versuchter Raubüberfall in Lugano

Am Dienstagvormittag haben mehrere Personen versucht, in Lugano ein Juweliergeschäft auszurauben. Es fielen Schüsse.

Der Raubüberfall ereignete sich in diesem Geschäft.

Marian Nadler Redaktor News

Am Dienstagmorgen, kurz nach 11.40 Uhr, kam es zu einem versuchten Raubüberfall in einem auf den Verkauf von Uhren spezialisierten Geschäft in der Via Pessina in Lugano. Laut einer ersten Rekonstruktion wurde der Alarm ausgelöst, nachdem eine Velopatrouille der Stadtpolizei Lugano die Täter im Laden bemerkt hatte.

Anschliessend wurden drei Räuber angehalten (zwei innerhalb und einer ausserhalb des Juweliergeschäfts), während ein vierter zu Fuss flüchtete. Letzterer wurde dann im Bereich der Kathedrale abgefangen und gestoppt.

Während des Einsatzes musste ein Beamter der Stadtpolizei Lugano in zwei unterschiedlichen Momenten seine Dienstwaffe einsetzen. Es wurden keine Verletzungen gemeldet. Die Kantonspolizei begann umgehend mit der Untersuchung der Ereignisse.