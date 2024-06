Philippinerin (44) im Tessin verschwunden

Wo ist Ailyn Segundo Andrade? Von der Philippinerin, die in Dubai wohnt, fehlt jede Spur. Sie wurde zuletzt im Tessin gesehen.

Diese Philippinerin ist verschwunden.

Marian Nadler Redaktor News

Die Kantonspolizei Tessin hat am Montag eine Vermisstenmeldung veröffentlicht. Man erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung.

Von einer Philippinerin (44), die in Dubai wohnt, fehlt jede Spur. Sie wurde zuletzt am Sonntag um 10.23 Uhr in Porza gesehen.

Kantonspolizei Tessin sucht Zeugen

Ailyn Segundo Andrade wirkt deutlich jünger als eine 30-Jährige. Die schlanke, 150 Zentimeter grosse und 55 Kilogramm schwere Asiatin hat braune Augen, volle Lippen und langes, glattes und dunkelbraunes Haar.

Sie spricht Tagalog und Englisch. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war sie lässig gekleidet, trug Turnschuhe und eine schwarze Handtasche oder einen schwarzen Rucksack. Wer die Vermisste gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Kantonspolizei unter 0848 25 55 55 zu melden.