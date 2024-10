Ein 83-jähriger Mann stürzte in der Nähe von Lugano tödlich. Die Tessiner Kantonspolizei und Rettungskräfte fanden den italienischen Staatsbürger in der Gegend von Ul Besöö.

Die Rega barg die Leiche des Toten. (Symbolbild) Foto: Rega

Kurz zusammengefasst Italiener stürzt im Tessin in den Tod

Unfall ereignete sich in der Gegend von Ul Besöö

Verschwinden des Mannes wurde am Montag gemeldet

Polizei und Rettungskräfte konnten nur noch Tod feststellen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Wie die Tessiner Kantonspolizei mitteilt, ist es im Raum Lugano zu einem schweren Unfall in den Bergen gekommen. Ein italienischer Staatsbürger (†83) mit Wohnsitz in der Gegend von Lugano stürzte in der Gegend von Ul Besöö bei Grancia TI ab und verletzte sich tödlich. Sein Verschwinden war am Montag gemeldet worden.

Beamte der Kantonspolizei, der Stadtpolizei Lugano sowie Retter der Schweizerischen Alpenrettung (SAS) und der Rega waren im Einsatz. Sie konnten nur noch den Tod des 83-Jährigen aufgrund der erlittenen Verletzungen feststellen und seinen Körper bergen.