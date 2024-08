Der Raser wurde mit einem Fahrverbot für die Schweiz belegt. (Symbolbild)

Marian Nadler Redaktor News

Wie die Tessiner Kantonspolizei mitteilt, wurde am Sonntagmorgen um 09.30 Uhr in Ambri bei einer Geschwindigkeitskontrolle ein schwerer Verstoss gegen die Strassenverkehrsordnung festgestellt. In der Via San Gottardo, wurde ein italienischer Töff-Fahrer (55) mit Wohnsitz in Italien gestoppt, der zuvor mit einer Geschwindigkeit von 128 Kilometern pro Stunde, wo die Höchstgeschwindigkeit bei 50 lag, in Richtung des Gotthardpasses unterwegs war.

Der Mann wurde anschliessend in Chiasso von Mitarbeitern des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit (UDSC) angehalten. Bei einer weiteren Geschwindigkeitskontrolle in der Nähe einer Baustelle in der Gegend von Airolo kam es zu einem weiteren Verstoss durch den Töff-Fahrer, als er mit einer Geschwindigkeit von 78 Kilometern pro Stunde vorbeifuhr, wo nur 60 km/h erlaubt waren.

Der 55-Jährige wurde wegen schwerer Verletzung des Bundesgesetzes über den Strassenverkehr bei der Staatsdirektion als Fahrerflüchtiger angezeigt. Da er keinen gültigen Führerausweis besitzt, wurde er zudem mit einem Fahrverbot in der Schweiz belegt.