Ein 54-jähriger Mann aus Basel-Landschaft wurde wegen versuchten Mordes zu 17,5 Jahren Haft verurteilt. Er hatte 2024 eine Handgranate unter dem Auto seiner Ex-Partnerin platziert. Das Urteil des Bundesstrafgerichts ist noch anfechtbar.

Das Bundesstrafgericht hat einen 54-jährigen Mann aus dem Kanton Basel-Landschaft wegen versuchten Mordes verurteilt. Er hatte 2024 eine Handgranate unter das Auto seiner ehemaligen Partnerin gelegt, die glücklicherweise aus dem Wagen entkommen konnte, bevor dieser vollständig in Flammen aufging. Das Gericht verhängte eine Freiheitsstrafe von 17,5 Jahren, setzte diese jedoch zugunsten einer stationären therapeutischen Massnahme aus.

Diese Unterbringung, wie sie von «Bluewin» beschrieben wird, entspricht einer sogenannten «kleinen Verwahrung». Eine Entlassung ist dabei nicht zeitlich begrenzt, sondern hängt vom Erfolg der Therapie ab.

Der Entscheid des Bundesstrafgerichts in Bellinzona folgt dem Antrag der Bundesanwaltschaft. Er ist noch nicht endgültig und kann rechtlich angefochten werden.

Laut den Ermittlungen gab der Mann an, dass er die Trennung von seiner Partnerin nicht habe verkraften können, was ihn zu der Tat trieb.