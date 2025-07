Über 50'000 Menschen haben die 41. Ausgabe von Jazz-Ascona besucht. Das Organisationskomitee zog am Sonntag eine positive Bilanz des zehntägigen Tessiner Jazzfestivals.

Über 50'000 Menschen am Jazzfestival in Ascona TI

Die albanisch-schweizerische Jazzmusikerin Elina Duni trat am Jazzfestival in Ascona TI auf. (Archivbild) Foto: MOHAMED MESSARA

Das sommerliche Wetter habe für ideale Bedingungen für einen grossen Publikumsaufmarsch gesorgt, schrieb das Festival am Sonntag in einer Mitteilung. Allerdings sei es am Dienstag, 1. Juli, aufgrund eines heftigen Gewitters zu einer Unterbrechung und Konzertabsagen gekommen.

Festivalpräsident Guido Casparis hat eine Verjüngung des Publikums festgestellt. Das sei ein Zeichen dafür, dass sich das Festival erneuern könne, ohne seine Geschichte und Identität zu verleugnen, hiess es weiter.

Nolan Quinn, der erstmals für die künstlerische Leitung zuständig war, sah für das nächste Jahr noch Optimierungspotenzial. «Aber insgesamt fällt die Bilanz sehr positiv aus», liess er sich in der Mitteilung zitieren. Viele Konzerte hätten seine Erwartungen übertroffen.

Programmiert waren unter anderem Künstler und Künstlerinnen aus New Orleans, wie es weiter hiess. Sie traten mit Andromeda Turre auf. Das Festival hob zudem Nicolle Rochelle, die an allen zehn Tagen in zwei verschiedenen Formationen auftrat, sowie Elina Duni, Gewinnerin des Swiss Jazz Award 2025, hervor.

Gemäss Communiqué reichte das musikalische Spektrum über modernen und traditionellen Jazz hinaus. So habe das Publikum auch lateinamerikanische Klänge, Balkan-Fanfaren, mediterrane Musik, World Music, Folk sowie Funk und Soul entdecken können.