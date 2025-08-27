Ein 37-jähriger Tunesier wurde nach einem Angriff auf einen Mithäftling im Tessiner Gefängnis La Stampa in Untersuchungshaft genommen. Der Mann wird der versuchten Tötung und schweren Körperverletzung beschuldigt.

Nach einem Angriff auf einen Mithäftling im Tessiner Gefängnis La Stampa ist ein 37-Jähriger in Untersuchungshaft genommen worden. (Archivbild) Foto: KARL MATHIS

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Nach einem Angriff auf einen Mithäftling im Tessiner Gefängnis La Stampa vor einer knappen Woche ist ein 37-jähriger Tunesier in Untersuchungshaft genommen worden. Der Mann wird der versuchten vorsätzlichen Tötung und der schweren Körperverletzung beschuldigt.

Der 37-Jährige hatte vor sechs Tagen einen Mithäftling mit einem scharfen Gegenstand angegriffen. Der 22-Jährige erlitt dabei gemäss der Polizei ernsthafte, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen am Hals.

Der Mann habe sich zum Zeitpunkt des Angriffs bereits in vorzeitigem Strafvollzug wegen Verbrechen gegen die körperliche Unversehrtheit befunden, teilte die Tessiner Kantonspolizei am Mittwoch mit. Nun wurde er nach Abschluss der Einvernahmen in Untersuchungshaft überführt.