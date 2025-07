Das Wanderkino "Festeggiamo" bringt Locarnos Filmperlen aus 78 Jahren in die Täler und an den See. (KEYSTONE/Eva Pfirter) Foto: KEYSTONE/Eva Pfirter

Dunkle Wolken hängen an diesem Donnerstagabend bedrohlich über dem unruhigen Lago Maggiore. Wind streift über den Uferweg Brissagos, wo für einmal eine Leinwand und gegen 100 Stühle stehen. Fast könnte man meinen, Alfred Hitchcock persönlich hätte aus dem Jenseits das düstere Wetter geschickt, denn es passt perfekt zu seinem Meisterwerk «Die Vögel» aus dem Jahr 1963, das im Rahmen des Open-Air-Kinos «Festeggiamo» läuft.

Diesen Sommer ist das charmante Wanderkino bereits zum vierten Mal unterwegs. Entstanden ist es im Jahr 2022 auf Initiative der interkommunalen Kulturkommission des Locarnese und der Täler zum 75. Geburtstag des Locarno Film Festival. Jeweils acht Gemeinden aus der Region, welche das Festival mittragen, zeigen zwischen Mitte Juni und Anfang August einen Film, der irgendwann in den vergangenen 78 Jahren des Filmfestivals gezeigt wurde.

Ursprünglich war «Festeggiamo» als einmalige Aktion für das Jubiläumsjahr geplant. Doch weil zahlreiche Gemeinden enttäuscht waren, nicht als Spielort ausgewählt worden zu sein, fuhren die Macher im Jahr nach dem Jubiläum mit dem Wanderkino fort.

Mit «Festeggiamo» - zu Deutsch: «Wir feiern» - wollten die Gemeinden der Region Locarno ihre Nähe zum Filmfestival unterstreichen, sagte ein Gemeindevertreter an einer der Filmvorführungen. Dass das keine leeren Worte sind, sondern gelebt wird, zeigt das Engagement der Gemeinden am Filmabend selbst.

In den meisten Dörfern gibt es für die Kinofans eine kleine improvisierte Bar mit Getränken und selbstgebackenen Kuchen; im hoch über dem Lago Maggiore gelegenen Dorf Brione sopra Minusio wurden anlässlich des Kinoabends gar Festbänke aufgestellt und ein Spanferkel gebraten. «È buonissimo», sagt der Mann, der die zehn Franken einkassiert. «Den Salat gibt es für das schlechte Gewissen», fügt er lachend hinzu und gibt Cole Slaw auf die knusprigen Fleischscheiben im Ciabattabrötchen.

Später geht der fast volle Mond über dem Monte Gambarogno auf der anderen Seeseite auf, während Clint Eastwood in «Für eine Handvoll Dollar» über die Leinwand reitet. Drei kleine Mädchen schlecken in der ersten Reihe riesige Schokolade- und Erdbeer-Gelati, ein Paar hat es sich auf dem Fenstersims einer Wohnung über der Piazza mit Kissen bequem gemacht. Derweil beeilt sich ein Mitarbeiter des Cinematografo Ambulante, die allzu hell leuchtenden Lampen am Dorfplatz mit schwarzem Klebeband abzudecken.

Vor dem Filmstart gibt es jeweils eine kurze Einführung in das gezeigte Werk. Manchmal ordnet sogar der künstlerische Leiter des Locarno Film Festival selbst den angekündigten Film ein. Giona A. Nazzaro wähle auch alle Filme für «Festeggiamo» aus, heisst es in der Medienmitteilung des Wanderkinos.

Als Nazzaro bei der allerersten Filmvorführung im Sommer 2022 am Ufer des Langensees über Roberto Rossellini und sein «Europa '51» spricht, ist seine Leidenschaft für diesen «visionären Dichter des Kinos» in jedem einzelnen Wort spürbar. Nach dem Film bleiben einige der Zuschauenden noch sitzen und blicken auf den nachtschwarzen See, um die aufwühlenden Bilder und Worte in Ruhe ziehen zu lassen.

Das Tessin ist gemessen an seiner Einwohnerzahl ein kleiner Kanton. Wie weit verzweigt er jedoch ist, zeigt nicht zuletzt ein Wanderkino wie «Festeggiamo». Sonogno ganz hinten im Verzascatal ist zwar nur 50 Autominuten von Locarno entfernt, gefühlt befindet sich das malerische Dorf jedoch viel weiter weg vom Filmstädtchen am Lago Maggiore.

Hält das Wanderkino im Dorf, ist die Aufregung mancherorts förmlich spürbar. Am Abend, als «American Graffiti» von George Lucas in Sonogno gezeigt wird, versuchen auch die Mitarbeitenden des besten Grotto im Ort um 21.15 Uhr Schluss zu machen. «Oggi c'è cinema!» - «Heute gibt es bei uns ein Kino!» -, sagt die Serviceangestellte strahlend beim Einkassieren.

Als der Film aus ist, bildet sich talabwärts eine bunte Karawane von Oldtimern. Der Streifen aus dem Jahr 1973, der für seine ikonischen Autos berühmt ist, hat Filmfans unterschiedlichster Art ins Verzascatal gelockt, darunter auch mindestens ein Dutzend in bunten, geschwungenen Fahrzeugen, die scheinbar aus einer anderen Zeit stammen. Kurz vor Mitternacht brausen sie unter einem sternklaren Himmel durch das stille Tal dem Lago Maggiore entgegen.

