Ein 21-jähriger Schweizer wurde am Montag in Lugano festgenommen. Er wird verdächtigt, an einer Schlägerei am 7. Juli beteiligt gewesen zu sein, bei der ein 22-jähriger Italiener mittelschwere Gesichtsverletzungen erlitt.

Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen.

Janine Enderli Redaktorin News

Die Tessiner Kantonspolizei nahm am Montag einen 21-jährigen Schweizer, der im Raum Lugano lebt, fest. Seine Verhaftung erfolgte im Anschluss an eine Reihe von Ermittlungen, die Aufschluss über eine Schlägerei geben sollten, die am 7. Juli bei einem Club in Lugano stattfand. An dem Streit waren ungefähr 10 Personen beteiligt.

Ein 22-jähriger Italiener erlitt mittelschwere Verletzungen im Gesicht, wie die Tessiner Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. Die Hauptdelikte gegen ihn sind versuchter Mord (später versuchte schwere Körperverletzung), Körperverletzung, Schlägerei, einfache Körperverletzung und Verstoss gegen das Waffengesetz.