Schweizer Zöllner beschlagnahmen Königspython

In Porto Ronco TI haben Zollbeamte eine Königspython beschlagnahmt. Die ungiftige Schlange wurde in einer Kiste im Auto zweier Italiener entdeckt. Ihnen fehlte die nötige Cites-Einfuhrgenehmigung für geschützte Tierarten.

Die beschlagnahmte Königspython in ihrer Transportkiste. Foto: zvg

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Beamte des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit haben in Porto Ronco TI eine Königspython beschlagnahmt. Die ungiftige Würgeschlange fanden sie bei einer Kontrolle des Autos eines in der Schweiz lebenden Italieners.

Die Königspython befand sich in einer Kiste, welche der Beifahrer auf seinen Beinen trug. Das teilte das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit am Freitag mit.

Beschlagnahmt wurde die Schlange, weil die beiden jungen Männer keine für geschützte Tierarten wie die Königspython erforderliche Cites-Einfuhrgenehmigung vorweisen konnten. Cites ist ein vor gut 50 Jahren unterzeichnetes Abkommen, das den Handel mit gefährdeten Arten regelt. Ziel ist es, frei lebende Tiere und Pflanzen zu schützen.

Gekauft hatten die beiden Italiener die etwa einen Meter lange Schlange am Tag vor der Kontrolle in Italien. Diese fand vergangene Woche um zwei Uhr in der Früh statt. Porto Ronco befindet sich unweit der italienisch-schweizerischen Grenze bei Brissago TI.