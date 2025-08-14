Die Kantonspolizei Tessin sucht nach Diana Schwyter. Die 62-Jährige ist am Donnerstagmorgen aus ihrem Haus in Minusio TI verschwunden.

Seit Donnerstag wird Diana Schwyter vermisst. Foto: Widmer Daniel

Schweizerin vermisst, trug graue Jacke und weisse Hose beim Verschwinden

Frau hat grauweisses Haar, spricht Italienisch und Deutsch

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Die Schweizerin trug zum Zeitpunkt ihres Verschwindens eine graue Jacke mit 3/4-Ärmeln, ein weisses Langarm-T-Shirt, eine weisse lange Hose und schwarze Schuhe. Zudem trägt sie eine braune Umhängetasche bei sich.

Die Frau ist etwa 165 Zentimeter gross, schlank gebaut und hat braune Augen sowie schmale Lippen. Weiter heisst es in einer Medienmitteilung, sie habe ein rundes ovales Gesicht und glattes, langes, grauweisses Haar.

Schwyter spricht Italienisch und Deutsch. Ihr Haus verliess sie am Donnerstagmorgen mit einem weissen Elektrofahrrad. Wer Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, soll sich unter der Telefonnummer 0848 25 55 55 bei der Kantonspolizei Tessin melden.