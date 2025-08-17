Häftling (45) soll in seiner Gefängniszelle Brand gelegt haben

Im Gefängnis La Stampa bei Lugano wurde hat ein Häftling mutmasslich ein Feuer gelegt. (Archivbild)
Vorgeworfen werden ihm vorsätzliche Brandstiftung und Sachbeschädigung, wie die Tessiner Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. Der Mann sass laut der Polizeimeldung wegen eines Verweisungsbruchs im Gefängis in Cadro TI, also weil er einen Landes- oder Kantonsverweis missachtet hatte.
Der Brand war am vergangenen Dienstag ausgebrochen. Die Vollzugsbeamten hatten die Häftlinge sowie den betroffenen Bereich evakuiert. Ein Aufseher und zwei Häftlinge erlitten eine leichte Rauchvergiftung und wurden vorsorglich ins Spital gebracht. Zwei weitere Aufseher wurden vor Ort untersucht.