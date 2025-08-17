Häftling (45) soll in seiner Gefängniszelle Brand gelegt haben

Ein Häftling soll in seiner Zelle des Gefängnisses La Stampa bei Lugano Feuer gelegt haben. Der 45-jährige Franzose befand sich ursprünglich im Strafvollzug. Nach Angaben der Polizei wurde er nun in Untersuchungshaft versetzt.

Im Gefängnis La Stampa bei Lugano wurde hat ein Häftling mutmasslich ein Feuer gelegt. (Archivbild) Foto: KARL MATHIS

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Vorgeworfen werden ihm vorsätzliche Brandstiftung und Sachbeschädigung, wie die Tessiner Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. Der Mann sass laut der Polizeimeldung wegen eines Verweisungsbruchs im Gefängis in Cadro TI, also weil er einen Landes- oder Kantonsverweis missachtet hatte.

Der Brand war am vergangenen Dienstag ausgebrochen. Die Vollzugsbeamten hatten die Häftlinge sowie den betroffenen Bereich evakuiert. Ein Aufseher und zwei Häftlinge erlitten eine leichte Rauchvergiftung und wurden vorsorglich ins Spital gebracht. Zwei weitere Aufseher wurden vor Ort untersucht.