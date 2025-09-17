Tragischer Unfall im Tessin: Ein 33-jähriger Pilzsammler kam ums Leben, als er von einer Felswand im Morobbiotal stürzte. Der Vorfall ereignete sich am Mittwochmorgen in Carena.

Der Mann war im Tessin, um Pilze zu sammeln. (Symbolbild) Foto: imago/imagebroker

Darum gehts 33-jähriger Pilzsammler im Tessin tödlich verunglückt. Er rutschte von Felswand

Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen in Carena im Morobbiotal

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Im Tessin ist ein 33-jähriger Pilzsammler tödlich verunglückt. Er war im Morobbiotal auf einer Felswand abgerutscht und auf die Strasse gefallen.

Dabei verletzte er sich tödlich. Zum Unfall kam es am Mittwoch kurz vor 10 Uhr in Carena, wie die Kantonspolizei Tessin mitteilte.

Der italienische Staatsbürger mit Wohnsitz in der Gegend von Bellinzona habe sich auf einer Felswand befunden. Nach ersten Erkenntnissen rutschte der Mann aus und fiel auf die Strasse darunter. Die Kantonspolizei und ein Rettungshelikopter konnten nur noch den Tod des 33-Jährigen feststellen, wie es weiter hiess.