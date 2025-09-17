Der Mann war im Tessin, um Pilze zu sammeln. (Symbolbild)
- 33-jähriger Pilzsammler im Tessin tödlich verunglückt. Er rutschte von Felswand
- Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen in Carena im Morobbiotal
- Italienischer Staatsbürger mit Wohnsitz in der Gegend von Bellinzona
Im Tessin ist ein 33-jähriger Pilzsammler tödlich verunglückt. Er war im Morobbiotal auf einer Felswand abgerutscht und auf die Strasse gefallen.
Dabei verletzte er sich tödlich. Zum Unfall kam es am Mittwoch kurz vor 10 Uhr in Carena, wie die Kantonspolizei Tessin mitteilte.
Der italienische Staatsbürger mit Wohnsitz in der Gegend von Bellinzona habe sich auf einer Felswand befunden. Nach ersten Erkenntnissen rutschte der Mann aus und fiel auf die Strasse darunter. Die Kantonspolizei und ein Rettungshelikopter konnten nur noch den Tod des 33-Jährigen feststellen, wie es weiter hiess.