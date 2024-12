Diese Gegenstände fanden die Zollbeamten im Inneren des Wagens. Foto: BAZG

Auf einen Blick Zöllner entdecken gestohlene Limousine mit Safe und Einbruchswerkzeug in Balerna TI

Drei chilenische Staatsbürger im Auto festgenommen und der Polizei übergeben

Verdächtige im Alter von 33, 35 und 19 Jahren

Marian Nadler Redaktor News

Am Dienstag, 3. Dezember, machten Zollbeamte in Balerna TI an der Autobahnausfahrt in Richtung Süden eine kuriose Entdeckung. In einer im Kanton Zürich gestohlenen Limousine mit italienischen Kontrollschildern fanden sie einen Safe. Wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) mitteilte, waren im Auto drei chilenische Staatsbürger im Alter von 33, 35 und 19 Jahren unterwegs.

Die Zöllner prüften das Auto eingehend, entdeckten neben dem Safe auch Einbruchswerkzeug. Die drei Personen wurden vor Ort der Tessiner Kantonspolizei übergeben und anschliessend der Kantonspolizei Zürich für die Weiterführung der Ermittlungen ausgehändigt.