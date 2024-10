Ein Grill-Unfall in Agarone TI führte am Mittwoch zu schweren Verbrennungen bei zwei jungen Schweizern. Der 18-Jährige aus dem Thurgau und die 20-Jährige aus dem Kanton St. Gallen wurden ins Spital gebracht.

Wie die Kantonspolizei Tessin mitteilt, kam es am Mittwoch um kurz nach 17 Uhr in Agarone in Sentee Insedina zu einem Unfall im Garten eines Privathauses.

Dabei erlitt ein Schweizer (18) mit Wohnsitz im Kanton Thurgau Verbrennungen, als er versuchte, das Feuer für den Grill mit einer brennbaren Flüssigkeit wieder anzufachen. Auch eine Schweizerin (20) mit Wohnsitz im Kanton St. Gallen, die sich zu diesem Zeitpunkt neben dem Grill befand, erlitt Verbrennungen.

Neben der Kantonspolizei war auch der Rettungsdienst vor Ort. Die beiden wurden nach der Erstversorgung mit dem Rettungswagen ins Spital transportiert. Nach einer ersten ärztlichen Untersuchung erlitten beide schwere Verbrennungen.