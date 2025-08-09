Vor dem Gotthard-Südportal im Tessin hat sich am Samstag ein elf Kilometer langer Stau gebildet. Reisende in Richtung Norden müssen mit bis zu einer Stunde und 49 Minuten Verzögerung rechnen. Der TCS empfiehlt, die San-Bernardino-Route zu nutzen.

Vor dem Südportal des Gotthard-Strassentunnels hat der Stau am Samstagmittag eine Länge von elf Kilometern erreicht. Für Reisende in Richtung Norden ergab das einen Zeitverlust von bis zu einer Stunde und 49 Minuten.

Das schrieb der Touring-Club der Schweiz (TCS) am Samstagmittag auf seiner Internetseite. Den Autofahrerinnen und Autofahrern wurde empfohlen, in Richtung Zürich auf die Autobahn A 13 auszuweichen, also die San-Bernardino-Route über Graubünden zu nehmen. Die Autobahneinfahrt in Richtung Gotthard wurde bei Airolo TI gesperrt.

Bis Ende August brauchen Autofahrer Geduld

Zu Fahrzeugkolonnen kam es auch vor dem Gotthard-Nordportal. Auf diesem Teilstück der Autobahn A2 im Kanton Uri staute sich der Verkehr am Samstagmittag auf drei Kilometern Länge. Das bedeutete einen Zeitverlust von bis zu 30 Minuten.

Der TCS rechnete in seinen Verkehrsprognosen für diesen Sommer mit sehr starkem Rückreiseverkehr an den August-Wochenenden. Noch bis zum 23./24. August dürfte es demzufolge bei Airolo an Samstagen und Sonntagen zu langen Staus kommen.