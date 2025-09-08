Eine 22-jährige Italienerin raste mit 225 km/h über die A2 bei Balerna TI. Nach zweimonatiger Ermittlung wurde sie identifiziert und befragt. Die Fahrerin erhält ein Fahrverbot für die Schweiz.

Die 22-Jährige konnte im Nachgang ausfindig gemacht werden. Foto: Screenshot Google Maps

Janine Enderli Redaktorin News

Diese Autofahrerin hat mächtig aufs Gaspedal gedrückt. Ende Juni 2025 donnerte eine 22-jährige Italienerin mit 225 Kilometern pro Stunde über die A2 bei Balerna TI.

Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit an der Stelle betrug lediglich 100 Kilometer pro Stunde.

Fahrverbot in der Schweiz

Nach zwei Monaten Ermittlungsarbeit gelang es der Tessiner Kantonspolizei, die Identität der Fahrerin festzustellen und sie ausfindig zu machen. Die Frau mit Wohnsitz in der Provinz Mailand konnte inzwischen befragt werden.

Die Frau muss nun mit rechtlichen Konsequenzen rechnen und darf in der Schweiz kein Fahrzeug mehr betätigen. Gegen sie wurde Anzeige erstattet.