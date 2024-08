Am Montagnachmittag hatte ein Bub in einem Schwimmbad im Tessin einen Badeunfall. Ein Rettungsschwimmer musste das bewusstlose Kind aus dem Wasser holen.

Ein Rettungsschwimmer zog den bewusstlosen Bub aus dem Wasser. (Symbolbild)

Marian Nadler Redaktor News

Wie die Tessiner Kantonspolizei am Dienstag mitteilt, ereignete sich am Montag gegen 17 Uhr in Monteceneri ein Badeunfall. Ein Bub (3) aus Bellinzona wurde von einem Bademeister in einem der Schwimmbecken der örtlichen Badi bewusstlos aufgefunden.

Er wurde sofort von den Anwesenden reanimiert und anschliessend von Rettungskräften in einen Helikopter bugsiert. Die Rega brachte ihn anschliessend in ein Spital. Mittlerweile besteht keine Lebensgefahr mehr, wie die Kantonspolizei weiter schreibt.