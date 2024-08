Stau-Chaos am Gotthard: Derzeit müssen sich Autofahrer vor dem Gotthard-Nordportal gedulden. Ein Fahrzeugbrand auf der Südseite sorgt zudem für zusätzlichen Ärger. Bereits am Wochenende gab es ähnliche Probleme.

1/2 Der Stau vor dem Gotthard-Nordportal zieht sich auf 10 Kilometer.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Verkehr vor dem Nordportal des Gotthardstrassentunnels hat sich am Montagnachmittag zwischen Erstfeld und Göschenen UR auf einer Länge von zehn Kilometern gestaut. Das bedeutete eine Wartezeit von einer Stunde und 40 Minuten.

Das teilte der Touring Club Schweiz (TCS) über den Kurznachrichtendienst X mit.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Fahrzeugbrand sorgt auf der Südseite für Stau

Parallel dazu kam es auf der Südseite des Gotthards zu einem Fahrzeugbrand, was wiederum zu Stau führte. Bilder eines Leserreporters zeigen schwarzen Rauch über der Autobahn A2 Richtung Gotthard.

Bereits am Wochenende hatten sich sowohl am Samstag als auch am Sonntag Staus über eine Länge von rund zehn Kilometern vor beiden Portalen des Gotthardstrassentunnels gebildet.