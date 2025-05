Staus am Gotthard-Tunnel sorgen für lange Wartezeiten. Vor dem Südportal bildete sich ein 9 Kilometer langer Stau mit bis zu 90 Minuten Verzögerung. Am Nordportal kommt es derweilen zu stockendem Verkehr.

Verkehr staut sich am Gotthard Richtung Norden

Staus am Gotthard-Tunnel sorgen am Samstag für lange Wartezeiten. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Staus am Gotthard-Tunnel in beide Richtungen am Samstagmorgen

Ausweichroute über A13 und San Bernardino-Tunnel für Reisende empfohlen

Zehn Kilometer Stau zwischen Faido und Airolo mit 1,5 Stunden Zeitverlust Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Sowohl vor dem Süd- als auch vor dem Nordportal des Gotthard-Tunnels hat sich der Verkehr ab dem Samstagmorgen gestaut. In Richtung Norden verzeichnete der TCS am späten Nachmittag zwischen Faido und Airolo TI eine Staulänge von neun Kilometern.

Reisende müssen dort mit einem Zeitverlust von bis zu einer Stunde und 20 Minuten rechnen, wie der Touring-Club der Schweiz (TCS) auf der Plattform X weiter mitteilte. Für Reisende in Richtung Zürich wurde die Ausweichroute über die A13 und den San Bernardino-Tunnel empfohlen.

Anders präsentierte sich die Situation in der Gegenrichtung. Zwar wurden am frühen Nachmittag zwischen am Amsteg und Göschenen UR vier Kilometer Stau gemeldet. Reisende mussten hier mit einer Verzögerung von bis zu 40 Minuten rechnen. Gut drei Stunden später hatte sich die Verkehrslage allerdings normalisiert.