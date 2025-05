Zwei Felsstürze in beliebtem Wandergebiet bei Lugano

1/2 Die Bevölkerung wird angehalten, sich aus dem betroffenen Gebiet fernzuhalten. Foto: Alert Swiss

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Bei den Denti della Vecchia, einem beliebten Wander- und Klettergebiet bei Lugano TI, sind in der Nacht auf Sonntag und am Sonntagmorgen grössere Mengen Fels abgebrochen. Meldungen über Verletzte oder Schäden liegen derzeit keine vor.

Die Bevölkerung wurde am Sonntagvormittag per Alertswiss-Meldung darüber informiert, sich aus dem Gebiet fernzuhalten. Augenzeugen-Videos auf «Corriere del Ticino» zeigen, wie in dem steilen Felsgebiet grössere Mengen Fels abbrechen und in einer Staubwolke Richtung Tal rollen. Ein Polizei-Helikopter kreiste danach über dem Gebiet, um das Ausmass der Felsstürze zu erfassen.