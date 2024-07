Laut Polizei kam es auf rund 1150 Metern Höhe im Wald oberhalb von Orsino zum Unfall.

In der Leventina im Tessin ist ein junger Mann beim Holzen tödlich verunglückt. Er stürzte nach Angaben der Tessiner Kantonspolizei ab. Der Unfall ereignete sich am Freitagmorgen in Giornico, im Wald oberhalb von Orsino auf rund 1150 Metern Höhe.

Der 24-jährige Mann aus dem Raum Lugano stürzte gemäss einer ersten Rekonstruktion beim Fällen eines Baumes und rutschte rund 40 Meter ab. Die Gründe des Sturzes waren noch nicht bekannt. Die Kantonspolizei und ein Team der Rega-Ambulanz waren vor Ort, konnten aber nur noch den Tod des Mannes feststellen.