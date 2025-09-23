DE
Auffällige Tätowierung an der Hand
Franco Gambina (55) wird vermisst – Polizei sucht Hinweise

Seit dem 21. September wird der 54-jährige Franco Gambina in Bellinzona vermisst. Die Kantonspolizei Tessin bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem Mann mit der auffälligen Sterntätowierung zwischen Daumen und Zeigefinger.
Publiziert: vor 47 Minuten
Seit dem 21. September wird der 54-jährige Franco Gambina in Bellinzona vermisst.
Foto: Kapo Tessin

Darum gehts

  • Franco Gambina wird seit 21.09.2025 vermisst. Verschwand aus seinem Haus
  • Auffällig: Sterntätowierung zwischen Zeigefinger und Daumen, trägt Ray-Ban-Sonnenbrille
  • 173 cm gross, 55 Jahre alt, grau-weisses Haar, spricht Italienisch
Daniel MacherRedaktor News

Franco Gambina, geboren am 07.08.1971, italienischer Staatsbürger und wohnhaft in Bellinzona, wird seit dem 21.09.2025 vermisst. Er verschwand gegen 20.45 Uhr aus seinem Haus.

Franco Gambina ist von mittlerer Statur, etwa 173 cm gross und wirkt rund 55 Jahre alt. Er hat dunkelbraune Augen, ein rundes bis ovales Gesicht und glattes grau-weisses Haar. Zur Zeit seines Verschwindens trug er lange Jeans, eine hellgraue Reissverschlussjacke mit Kapuze, weisse Turnschuhe und eine schwarze Ray-Ban-Sonnenbrille mit dunklen Gläsern. Er spricht Italienisch. Auffällig ist eine Sterntätowierung zwischen Zeigefinger und Daumen.

Wer Franco Gambina sieht oder seinen Aufenthaltsort kennt, wird gebeten, umgehend die Kantonspolizei Tessin zu informieren. Jede Hilfe ist wichtig.

