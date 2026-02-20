In Castione TI kam es am Freitagnachmittag zu einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in der Via Galletto. Ein Arbeiter wurde von einem Gegenstand – möglicherweise einer Glasscheibe – getroffen und schwer verletzt.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Auf einer Baustelle in der Via Galleto in Castione TI wurde am Freitagnachmittag ein Arbeiter bei Arbeiten im zweiten Stockwerk von einem Gegenstand getroffen. Wie etwa RSI berichtet, soll es sich bei dem Gegenstand möglicherweise um eine Glasscheibe handeln. Die Kantonspolizei Tessin bestätigt den Vorfall gegenüber Blick.

Rettungskräfte des Grünen Kreuzes Bellinzona, ein Rettungshelikopter der Rega und die Polizei waren im Einsatz. Spezialisten der Technischen Interventionseinheit der Feuerwehr Bellinzona setzten eine Drehleiter ein und seilten den verletzten Mann ab, berichtet RSI. Der Verletzte wurde in das Bürgerspital Lugano transportiert.