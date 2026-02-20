Sandra MarschnerRedaktorin News-Desk
Auf einer Baustelle in der Via Galleto in Castione TI wurde am Freitagnachmittag ein Arbeiter bei Arbeiten im zweiten Stockwerk von einem Gegenstand getroffen. Wie etwa RSI berichtet, soll es sich bei dem Gegenstand möglicherweise um eine Glasscheibe handeln. Die Kantonspolizei Tessin bestätigt den Vorfall gegenüber Blick.
Rettungskräfte des Grünen Kreuzes Bellinzona, ein Rettungshelikopter der Rega und die Polizei waren im Einsatz. Spezialisten der Technischen Interventionseinheit der Feuerwehr Bellinzona setzten eine Drehleiter ein und seilten den verletzten Mann ab, berichtet RSI. Der Verletzte wurde in das Bürgerspital Lugano transportiert.