Am Samstagvormittag ist ein Schweizer bei einem Arbeitsunfall in Castel San Pietro TI ums Leben gekommen. Der Mann wurde von einem Traktor erfasst.

Der Rettungsdienst konnte für den Mann nichts mehr tun. Foto: KEYSTONE/MARTIN RUETSCHI

Darum gehts Schwerer Unfall in Castel San Pietro TI mit Todesfolge

Unfall ereignete sich bei Arbeiten im Weinberg

Opfer war ein Schweizer Staatsbürger (†57)

Wie die Tessiner Kantonspolizei bekannt gibt, ist es am Samstag kurz vor 11 Uhr in Castel San Pietro TI im Ortsteil Gorla zu einem schweren Unfall gekommen. Ein italienischer Staatsbürger (48) mit Wohnsitz in Italien war mit einem Schweizer Staatsbürger (†57) mit Wohnsitz in der Region zusammen und führte dort am Steuer eines Traktors Arbeiten im Weinberg durch.

Das von der Frau gefahrene Fahrzeug erfasste den Mann. Wie es dazu kam, ist unklar.

Beamte der Kantonspolizei, der Stadtpolizei Mendrisio, der Feuerwehr CSPCM und der Rettungskräfte SAM konnten aufgrund der schweren Verletzungen des Unfallopfers nur noch den Tod feststellen. Zur psychologischen Unterstützung wurde das Care Team hinzugezogen.