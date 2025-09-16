Ein tragischer Arbeitsunfall ereignete sich am Dienstagmorgen in Palagnedra TI. Ein 48-jähriger italienischer Baggerfahrer prallte gegen eine Betonleiter und wurde eingeklemmt. Trotz Rettungseinsatz verstarb der Mann an seinen Verletzungen.

Im Tessin kam es am Dienstagmorgen gegen 4 Uhr zu einem tödlichen Arbeitsunfall. Wie die Kantonspolizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall auf der Via Centovalli in Palagnedra, in der Nähe des Bahnhofs.

Ein 48-jähriger italienischer Arbeiter aus der Provinz Verbano-Cusio-Ossola bediente einen Bagger. Gemäss ersten Ermittlungen prallte der Mann gegen eine Betonleiter. Aus noch ungeklärter Ursache ergaben die Ermittlungen, dass der Mann durch den Aufprall eingeklemmt wurde. Beamte der Kantonspolizei, Einsatzkräfte der SALVA und der Rega rückten vor Ort aus und konnten den Tod des Mannes an seinen Verletzungen feststellen.