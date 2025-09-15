DE
70-Meter-Sturz bei Airolo TI
Zuger (†58) stirbt bei Bergunfall am Pizzo Centrale

Im Tessin hat eine Wanderung ein tragisches Ende genommen. Ein Schweizer aus dem Kanton Zug wurde nach intensiver Suche tot aufgefunden. Der Wanderer stürzte am Pizzo Centrale (2999 m) bei Airolo rund 70 Meter ab. Die Bergung gestaltete wegen des Wetters als schwierig.
Publiziert: 15:47 Uhr
|
Aktualisiert: 16:02 Uhr
Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild)
Darum gehts

  • Wanderer bei Bergunfall im Tessin tödlich verunglückt
  • Suchaktion mit Kantonspolizei, Alpine Rettung Schweiz und Rega eingeleitet
  • Zuger (†58) stürzte 70 Meter in die Tiefe
RMS_Portrait_AUTOR_250.JPG
Marian NadlerRedaktor News

Wie die Tessiner Kantonspolizei am Montag mitteilt, ist ein vermisster Schweizer Wanderer am Wochenende bei einem Bergunfall ums Leben gekommen. Der Wanderer mit Wohnsitz im Kanton Zug wurde seit Freitagabend vermisst. 

Sofort wurde eine Suchaktion eingeleitet, an der die Kantonspolizei, die Alpine Rettung Schweiz (SAS) und die Rega beteiligt waren, wie die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schreibt. Die Suche konzentrierte sich dabei auf das Gebiet des Pizzo Centrale in Airolo. 

Am Samstag, gegen 11 Uhr, wurde der leblose Körper des Mannes in einem zerklüfteten Gelände auf 2914 Metern Höhe gefunden. Der 58-Jährige war aus rund 70 Meter in die Tiefe gestürzt. Die Bergungsarbeiten wurden insbesondere durch die widrigen Wetterbedingungen und den Unfallort erschwert, schreibt die Kantonspolizei weiter.

