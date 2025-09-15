Darum gehts
- Wanderer bei Bergunfall im Tessin tödlich verunglückt
- Suchaktion mit Kantonspolizei, Alpine Rettung Schweiz und Rega eingeleitet
- Zuger (†58) stürzte 70 Meter in die Tiefe
Wie die Tessiner Kantonspolizei am Montag mitteilt, ist ein vermisster Schweizer Wanderer am Wochenende bei einem Bergunfall ums Leben gekommen. Der Wanderer mit Wohnsitz im Kanton Zug wurde seit Freitagabend vermisst.
Sofort wurde eine Suchaktion eingeleitet, an der die Kantonspolizei, die Alpine Rettung Schweiz (SAS) und die Rega beteiligt waren, wie die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schreibt. Die Suche konzentrierte sich dabei auf das Gebiet des Pizzo Centrale in Airolo.
Am Samstag, gegen 11 Uhr, wurde der leblose Körper des Mannes in einem zerklüfteten Gelände auf 2914 Metern Höhe gefunden. Der 58-Jährige war aus rund 70 Meter in die Tiefe gestürzt. Die Bergungsarbeiten wurden insbesondere durch die widrigen Wetterbedingungen und den Unfallort erschwert, schreibt die Kantonspolizei weiter.
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
-
Push aktivieren – keine Show verpassen
-
Jetzt downloaden und loslegen!
-
Live mitquizzen und gewinnen
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
-
Push aktivieren – keine Show verpassen
-
Jetzt downloaden und loslegen!
-
Live mitquizzen und gewinnen