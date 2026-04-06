Wo ist Xavier Sargenti aus Quartino TI? Der 15-Jährige wird seit Samstagabend vermisst. Die Kantonspolizei Tessin bittet um Mithilfe.

Janine Enderli Redaktorin News

Seit Samstagabend wird der 15-jährige Xavier Sargenti Quartino TI vermisst. Der Jugendliche wurde zuletzt in seinem Zuhause in der Tessiner Gemeinde gesehen.

Der Schweizer ist etwa 165 cm gross, von mittlerer Statur und hat hellbraune Augen sowie mittellanges braunes Haar. Auffällig sind leicht abstehende Ohren. Er spricht Italienisch und Französisch.

Dunkle Kleidung

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war der 15-Jährige dunkel gekleidet.

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort geben können oder die vermisste Person gesehen haben, werden gebeten, sich umgehend bei der Tessiner Kantonspolizei unter der Telefonnummer 0848 25 55 55 zu melden.