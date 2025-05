Derzeit gibt es eine grosse Störung am Bahnof St. Gallen. Foto: KEYSTONE

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Grosse Störung am Bahnhof St. Gallen. Die SBB sprechen selbst von einem «Totalunterbruch». Die Einschränkung dauert gemäss SBB bis mindestens 12.30 Uhr. Betroffen sind die Linien EC, IC1, IC5, IR, IR13, RE1, S1, S2, S4, S5, S81 und S82. Fahrgäste müssen mit Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen rechnen. Es werden Ersatzbusse organisiert.

Die SBB empfehlen Reisenden, die von Zürich HB nach Rorschach reisen, via Romanshorn zu fahren. Ausserdem sollen Reisende von Zürich HB nach Sargans via Altstätten SG reisen. Ein Fachdienst sei vor Ort im Stellwerk und suche nach der Störungsursache.

Gemäss SBB sind aktuell drei Kundenbetreuer in St. Gallen, einer in Wil SG, einer in Herisau und einer in Rorschach vor Ort.

+++ Update folgt +++