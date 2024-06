Taxi Unia wehrt sich gegen Uber in der Stadt St. Gallen

In einem neuen Taxireglement hat der St. Galler Stadtrat auch App-basierte Transportdienste vorgesehen. Die Vorlage kommt am 25. Juni ins Stadtparlament. Die Gewerkschaft Unia kritisiert in einem Communiqué die «freie Fahrt für Dumping-Uber».