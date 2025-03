Am Montagabend wurde eine tote Person in Vogelsang AG aufgefunden. Die Polizei nahm in den frühen Morgenstunden einen Tatverdächtigen fest.

Ein Deutscher wurde in Vogelsang AG verhaftet, nachdem ein Schweizer (†47) tot aufgefunden wurde.

Darum gehts Ein Schweizer wurde in Vogelsang AG tot aufgefunden

Tatverdächtiger ist ein Deutscher (51), Motiv unklar

Der Vorfall ereignete sich am Montag kurz vor 23 Uhr Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Am Montag, kurz vor 23 Uhr, ging in der Kantonalen Notrufzentrale im Aargau die Meldung über eine leblose Person in Vogelsang in der Gemeinde Gebenstorf ein. Sofort rückten Rettungskräfte aus. Der Rettungsdienst konnte vor Ort nur noch den Tod des Schweizers (†47) feststellen. Der Körper des Verstorbenen wies Schussverletzungen auf.

Umgehend leitete die Kantonspolizei Aargau die Ermittlungen ein. Schnell ergab sich ein Tatverdacht auf einen Deutschen (51). Er wurde am frühen Morgen verhaftet, schreibt die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung. Die näheren Umstände wie auch das Motiv sind aktuell noch unklar. Die Kriminalpolizei hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen. Das Verfahren wurde eröffnet.