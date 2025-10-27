Alle Blick+-Inhalte für 24 Stunden gratis

Am Donnerstag öffnen wir die Türen unserer App. Einen Tag lang kannst du alle Blick+-Inhalten gratis lesen! Hier erfährst du alles Wichtige.

Tag der offenen Tür in der App

1/2 Am Donnerstag kannst du alle Blick+-Inhalte kostenlos lesen. Foto: Shutterstock

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Du bist noch kein Blick+-Abonnent, warst aber schon immer neugierig, was hinter der Bezahlschranke steckt? Heute ist es so weit. Ab 0.01 Uhr kannst du 24 Stunden lang alle Inhalte von Blick+ in der Blick-App kostenlos lesen.

Nutze die einmalige Gelegenheit, den gesamten Reichtum unseres digitalen Journalismus zu entdecken – direkt auf deinem Smartphone.

Entdecke die Vielfalt von Blick+

Während dieser 24 Stunden erhältst du freien Zugang zu allem, was Blick+ ausmacht:

Exklusive Reportagen aus allen Regionen der Schweiz – nah an den Menschen und ihren Geschichten.

Analysen und Recherchen, die Hintergründe erklären und Zusammenhänge sichtbar machen.

Porträts und Reportagen, die aktuelle Themen greifbar machen.

Videos und Sportserien, die dich mitten ins Geschehen führen – in die Kabinen, auf die Spielfelder und zu den Entscheidungen hinter den Kulissen.

Ratgeber-Artikel und praktische Tipps, verfasst von unseren Expertinnen und Experten, für alles, was deinen Alltag betrifft.

Die App – dein Tor zur Welt von Blick+

Die Blick-App, verfügbar für iOS und Android, bietet ein modernes und intuitives Leseerlebnis: schnelle Navigation, personalisierte Empfehlungen, Offline-Zugriff und Push-Meldungen zu den Themen, die dir wichtig sind.

An diesem Mittwoch wird sie zum idealen Einstieg, um die ganze Vielfalt von Blick+ kennenzulernen.

Ein Vorgeschmack auf das Beste von Blick+

Erlebe, was unsere Abonnentinnen und Abonnenten täglich schätzen: tiefgründige Analysen, starke Geschichten und unabhängigen Journalismus, der Fragen stellt, erklärt und einordnet.

Nutze diese 24 Stunden, um Blick+ frei zu entdecken – vielleicht bleibst du ja länger.

App herunterladen und loslesen

Alles, was du brauchst, ist die Blick-App. Lade sie jetzt herunter und tauche ein in die Welt von Blick+.

Hier gehts im Apple App Store zur Blick-App.

Hier gehts im Google Play Store zur Blick-App.

Der kostenlose Zugang zu allen Inhalten von Blick+ gilt von Donnerstag, 16. Oktober, 0.01 Uhr bis Mitternacht.