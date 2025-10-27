Alle Blick+-Inhalte für 24 Stunden gratis

Du bist noch kein Blick+-Abonnent, warst aber schon immer neugierig, was hinter der Bezahlschranke steckt? Heute ist es so weit. Ab 0.01 Uhr kannst du 24 Stunden lang alle Inhalte von Blick+ in der Blick-App kostenlos lesen.
Nutze die einmalige Gelegenheit, den gesamten Reichtum unseres digitalen Journalismus zu entdecken – direkt auf deinem Smartphone.
Entdecke die Vielfalt von Blick+
Während dieser 24 Stunden erhältst du freien Zugang zu allem, was Blick+ ausmacht:
- Exklusive Reportagen aus allen Regionen der Schweiz – nah an den Menschen und ihren Geschichten.
- Analysen und Recherchen, die Hintergründe erklären und Zusammenhänge sichtbar machen.
- Porträts und Reportagen, die aktuelle Themen greifbar machen.
- Videos und Sportserien, die dich mitten ins Geschehen führen – in die Kabinen, auf die Spielfelder und zu den Entscheidungen hinter den Kulissen.
- Ratgeber-Artikel und praktische Tipps, verfasst von unseren Expertinnen und Experten, für alles, was deinen Alltag betrifft.
Die App – dein Tor zur Welt von Blick+
Die Blick-App, verfügbar für iOS und Android, bietet ein modernes und intuitives Leseerlebnis: schnelle Navigation, personalisierte Empfehlungen, Offline-Zugriff und Push-Meldungen zu den Themen, die dir wichtig sind.
An diesem Mittwoch wird sie zum idealen Einstieg, um die ganze Vielfalt von Blick+ kennenzulernen.
Ein Vorgeschmack auf das Beste von Blick+
Erlebe, was unsere Abonnentinnen und Abonnenten täglich schätzen: tiefgründige Analysen, starke Geschichten und unabhängigen Journalismus, der Fragen stellt, erklärt und einordnet.
Nutze diese 24 Stunden, um Blick+ frei zu entdecken – vielleicht bleibst du ja länger.
App herunterladen und loslesen
Alles, was du brauchst, ist die Blick-App. Lade sie jetzt herunter und tauche ein in die Welt von Blick+.
Hier gehts im Apple App Store zur Blick-App.
Hier gehts im Google Play Store zur Blick-App.
Der kostenlose Zugang zu allen Inhalten von Blick+ gilt von Donnerstag, 16. Oktober, 0.01 Uhr bis Mitternacht.