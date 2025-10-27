Alle Blick+-Inhalte für 24 Stunden gratis

DE
Am Donnerstag öffnen wir die Türen unserer App. Einen Tag lang kannst du alle Blick+-Inhalten gratis lesen! Hier erfährst du alles Wichtige.
Am Donnerstag kannst du alle Blick+-Inhalte kostenlos lesen.
Du bist noch kein Blick+-Abonnent, warst aber schon immer neugierig, was hinter der Bezahlschranke steckt? Heute ist es so weit. Ab 0.01 Uhr kannst du 24 Stunden lang alle Inhalte von Blick+ in der Blick-App kostenlos lesen.

Nutze die einmalige Gelegenheit, den gesamten Reichtum unseres digitalen Journalismus zu entdecken – direkt auf deinem Smartphone.

Entdecke die Vielfalt von Blick+

Während dieser 24 Stunden erhältst du freien Zugang zu allem, was Blick+ ausmacht:

  • Exklusive Reportagen aus allen Regionen der Schweiz – nah an den Menschen und ihren Geschichten.
  • Analysen und Recherchen, die Hintergründe erklären und Zusammenhänge sichtbar machen.
  • Porträts und Reportagen, die aktuelle Themen greifbar machen.
  • Videos und Sportserien, die dich mitten ins Geschehen führen – in die Kabinen, auf die Spielfelder und zu den Entscheidungen hinter den Kulissen.
  • Ratgeber-Artikel und praktische Tipps, verfasst von unseren Expertinnen und Experten, für alles, was deinen Alltag betrifft.

Die App – dein Tor zur Welt von Blick+

Die Blick-App, verfügbar für iOS und Android, bietet ein modernes und intuitives Leseerlebnis: schnelle Navigation, personalisierte Empfehlungen, Offline-Zugriff und Push-Meldungen zu den Themen, die dir wichtig sind.

An diesem Mittwoch wird sie zum idealen Einstieg, um die ganze Vielfalt von Blick+ kennenzulernen.

Ein Vorgeschmack auf das Beste von Blick+

Erlebe, was unsere Abonnentinnen und Abonnenten täglich schätzen: tiefgründige Analysen, starke Geschichten und unabhängigen Journalismus, der Fragen stellt, erklärt und einordnet.

Nutze diese 24 Stunden, um Blick+ frei zu entdecken – vielleicht bleibst du ja länger.

App herunterladen und loslesen

Alles, was du brauchst, ist die Blick-App. Lade sie jetzt herunter und tauche ein in die Welt von Blick+.

Hier gehts im Apple App Store zur Blick-App.

Hier gehts im Google Play Store zur Blick-App.

Der kostenlose Zugang zu allen Inhalten von Blick+ gilt von Donnerstag, 16. Oktober, 0.01 Uhr bis Mitternacht.

