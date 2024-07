Täter in Solothurn gefasst Kosovare (35) und Australier (48) bei Auseinandersetzung in Niedergösgen SO verletzt

Streit in Niedergösgen SO: Drei Männer gerieten in der Nacht auf Sonntag in eine Auseinandersetzung. Zwei Männer wurden im Rahmen des Streites teils schwer verletzt.