Darum gehts
- Unbekannter überfällt Geschäft in Oberhofen BE und entkommt
- Mitarbeiter wurde vom Täter mit Waffe bedroht
- Maskenmann sprach Schweizerdeutsch
Ein Unbekannter hat am frühen Montagmorgen einen Laden, wahrscheinlich den Volg, an der Staatsstrasse in Oberhofen am Thunersee überfallen. Der Mann entkam mitsamt Beute. Die Polizei sucht Zeugen.
Die Kantonspolizei Bern wurde gegen 5.15 Uhr alarmiert, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Nach ersten Erkenntnissen habe der Täter einen Mitarbeiter mit einer Waffe bedroht und die Herausgabe von Bargeld verlangt. Mit seiner Beute floh der Schweizerdeutsch sprechende und mit einer schwarzen Maske bekleidete Täter in unbekannte Richtung.
