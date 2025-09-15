Am frühen Montagmorgen schlug er zu: Ein Maskierter hat ein Geschäft in Oberhofen BE überfallen. Nun bittet die Kantonspolizei Bern um Hinweise aus der Bevölkerung.

1/2 Ein Unbekannter hat am frühen Montagmorgen einen Laden in Oberhofen am Thunersee ausgeraubt. Wahrscheinlich handelte es sich um diesen Volg. Foto: Google Street View

Darum gehts Unbekannter überfällt Geschäft in Oberhofen BE und entkommt

Mitarbeiter wurde vom Täter mit Waffe bedroht

Maskenmann sprach Schweizerdeutsch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Ein Unbekannter hat am frühen Montagmorgen einen Laden, wahrscheinlich den Volg, an der Staatsstrasse in Oberhofen am Thunersee überfallen. Der Mann entkam mitsamt Beute. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Kantonspolizei Bern wurde gegen 5.15 Uhr alarmiert, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Nach ersten Erkenntnissen habe der Täter einen Mitarbeiter mit einer Waffe bedroht und die Herausgabe von Bargeld verlangt. Mit seiner Beute floh der Schweizerdeutsch sprechende und mit einer schwarzen Maske bekleidete Täter in unbekannte Richtung.