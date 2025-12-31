DE
FR
Abonnieren

Swiss-Lotto-Jackpot geknackt
Glückspilz gewinnt knapp 6 Millionen Franken

Ein Glückspilz aus der Schweiz hat bei der Swiss-Lotto-Ziehung vom Mittwoch den Jackpot von knapp 6 Millionen Franken geknackt. Die Person hatte alle sechs Zahlen richtig.
Publiziert: vor 36 Minuten
Kommentieren
Ein Glückspilz aus der Schweiz darf jubeln.
Foto: KEYSTONE/GAETAN BALLY

Darum gehts

  • Am Mittwoch gewann eine Person 5,925 Millionen Franken im Swiss-Lotto
  • Die Gewinnzahlen waren 1, 11, 23, 37, 39, 40 und 6
  • Im nächsten Jackpot am Samstag sind 1,5 Millionen Franken enthalten
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Bei der Swiss-Lotto-Ziehung vom Mittwoch ist der Jackpot in der Höhe von 5,925 Millionen Franken geknackt worden. 

Die sechs richtigen Zahlen lauteten 1, 11, 23, 37, 39 und 40, die Glückszahl war die 6. 

Glückspilz kommt aus der Schweiz

Als Replay-Zahl wurde die 3 gezogen und als Joker-Zahl die 240004. Gewonnen hat eine Person aus dem Swisslos-Gebiet, wie Swisslos mitteilte. 

Für die nächste Ziehung vom Samstag befinden sich 1,5 Millionen Franken im Jackpot, wie Swisslos weiter mitteilte.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen