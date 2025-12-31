Glückspilz gewinnt knapp 6 Millionen Franken

Ein Glückspilz aus der Schweiz hat bei der Swiss-Lotto-Ziehung vom Mittwoch den Jackpot von knapp 6 Millionen Franken geknackt. Die Person hatte alle sechs Zahlen richtig.

Im nächsten Jackpot am Samstag sind 1,5 Millionen Franken enthalten

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Bei der Swiss-Lotto-Ziehung vom Mittwoch ist der Jackpot in der Höhe von 5,925 Millionen Franken geknackt worden.

Die sechs richtigen Zahlen lauteten 1, 11, 23, 37, 39 und 40, die Glückszahl war die 6.

Glückspilz kommt aus der Schweiz

Als Replay-Zahl wurde die 3 gezogen und als Joker-Zahl die 240004. Gewonnen hat eine Person aus dem Swisslos-Gebiet, wie Swisslos mitteilte.

Für die nächste Ziehung vom Samstag befinden sich 1,5 Millionen Franken im Jackpot, wie Swisslos weiter mitteilte.