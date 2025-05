Bereits während der Sanierungsarbeiten gab es etwas Grün an der Fassade der Globus-Baustelle - allerdings nur als temporäres Kunstwerk von Julian Charrière. Foto: Fondation Beyeler

Society-Lady Irina Beller (53) darf vorerst keine Cüpli mehr bei Globus trinken. Mit Champagner aber anstossen können bald vielleicht die Globus-Besitzer: Aus Basel winkt ihnen nämlich ein Millionen-Geschenk. Die Basler Regierung will 3,24 Millionen Franken an die Fassaden- und Dachbegrünung des Globus-Warenhauses in Basel beisteuern.

Die Begrünung könne dank der Verdunstungsleistung der Pflanzen die Hitzebelastung in der Stadtmitte verringern und die Biodiversität fördern, hiess es.

Doch in Basel ist nun ein Knatsch um die Millionen-Subvention entbrannt. Dies zeigen mehrere veröffentlichte Berichte von Parlamentskommissionen. Die Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission des Basler Parlamentes will den Betrag auf 2,9 Millionen Franken reduzieren. Dies, weil die begrünten Flächen nicht öffentlich zugänglich sein werden.

«Rein visuelle Zugänglichkeit»

Dieses letztere Argument brachte die mitberichtende Wirtschafts- und Abgabekommission (WAK) dazu, den Bericht gleich ganz an den Regierungsrat zurückzuweisen. Ihre Begründung: Die Idee hinter der finanziellen Beteiligung sei, dass mehr Grünfläche für die Öffentlichkeit geschaffen werden soll. In diesem konkreten Fall handle es sich um «eine rein visuelle Zugänglichkeit einer Begrünung», heisst es in Beamtendeutsch. Kurz: Die Öffentlichkeit hat keinen Zugang auf die Terrasse. Deshalb will die Kommission eine stärkere Reduktion des Millionen-Beitrags

Die Basler Globus-Filiale wird umfassend saniert und soll voraussichtlich im Winter 2025 wieder eröffnet werden.