Sturz in Basel
Velofahrer (†82) stirbt nach Unfall

Bei einem Unfall im Kanton Basel-Stadt verletzte sich ein Velofahrer so schwer, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb.
Publiziert: 17:47 Uhr
|
Aktualisiert: 17:48 Uhr
Angela Rosser

Am Dienstagnachmittag kam es auf der Münchensteinerstrasse im Kanton Basel-Stadt zu einem schweren Selbstunfall. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, fuhr der 82-Jährige kurz nach 16 Uhr auf der Münchensteinerstrasse in Richtung Dornacherstrasse.

Aus noch bisher ungeklärten Gründen stürzte der Velofahrer. Trotz der sofort eingeleiteten Reanimationsmassanhmen durch Mitarbeitende der Basler Verkehrs Betriebe verstarb der Verunfallte noch auf der Unfallstelle.

Die Polizei bittet Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich bei der Verkehrspolizei Basel-Stadt unter der Telefonnummer 061 208 06 00 zu melden.

