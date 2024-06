Berner Mattenhofquartier ohne Strom

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Im Mattenhofquartier in der Stadt Bern ist am Dienstagnachmittag der Strom ausgefallen. (Symbolbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Um 16.37 Uhr war die Störung behoben, wie eine EWB-Sprecherin auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Ursache für den Stromausfall sei ein Kabeldefekt gewesen. Der Strom sei während circa anderthalb Stunden rund um den Eigerplatz ausgefallen.

Die Ampeln in den betroffenen Strassen waren auf orange-blinkend eingestellt, wie das Nachrichtenportal Bärntoday berichtete.

Zuletzt hatten sich Stromausfälle in der Region und Stadt Bern gehäuft. Am letzten Freitag war im Westen der Stadt die Strassenbeleuchtung ausgefallen. Vorletzte Woche hatte ein Materialfehler einen grossflächigen Stromausfall in der Umgebung von Bern und Teilen der Stadt Bern ausgelöst. Ende Mai war bereits in der unteren Altstadt der Strom ausgefallen.