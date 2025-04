1/4 An der Friesstrasse in Oerlikon wurde ein 26-Jähriger mittelschwer am Kopf verletzt. Foto: Google Maps

Angela Rosser Journalistin News

Am frühen Mittwochmorgen kam es in Zürich zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Gegen zwei Uhr morgens ging bei der Stadtpolizei Zürich die Meldung über eine verletzte Person ein. An der Friesstrasse im Kreis 11 trafen die Einsatzkräfte einen am Kopf verletzten Somalier (26) an.

Die Stadtpolizei Zürich teilt mit, dass dabei ein Mann mit einer Stichwaffe mittelschwer verletzt wurde und hospitalisiert werden musste. Wie die Polizei weiter schreibt, konnte ein mutmasslicher Täter, ein 38-jähriger Schweizer, festgenommen werden. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Personen, die Angaben zum Vorfall in der Nähe des Bahnhof Oerlikon machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich unter 058 648 48 48 in Verbindung zu setzen.