Am Dienstagabend wurde beim Bahnhof in Muttenz BL ein Mann mit mehreren Stichverletzungen aufgefunden. Im Zuge der anschliessenden Fahndung konnte eine tatverdächtige Person festgenommen werden.

Das Opfer wurde schwer verletzt hinter einem Shop gefunden

Die Tat ereignete sich nach 22 Uhr am Bahnhof Muttenz

Passanten fanden am Dienstagabend einen erheblich verletzten Mann hinter einem Shop am Bahnhof Muttenz BL liegend.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft kam es nach 22 Uhr in einem Verkaufsshop beim Bahnhof Muttenz zwischen zwei Männern zu einem Streit. In der Folge stach der 17-jährige mutmassliche Täter mit einem Messer mehrere Male auf das 49-jährige Opfer ein.

Opfer lag hinter dem Shop

Durch Passanten konnte das Opfer hinter dem Shop am Boden liegend aufgefunden werden. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der tatverdächtige 17-jähriger Jugendliche durch die Polizei festgenommen werden.

Beim mutmasslichen Täter und dem Opfer handelt es sich um afghanische Staatsangehörige. Das verletzte Opfer musste nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Spital gebracht werden. Er befindet sich ausser Lebensgefahr.

Der genaue Tathergang ist aktuell Gegenstand von laufenden Ermittlungen durch die Polizei Basel-Landschaft und der Jugendanwaltschaft Basel-Landschaft.