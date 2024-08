Im freiburgischen Granges-Paccot sind am Mittwochmorgen ein Polizeiauto und ein weiteres Auto kollidiert. Zwei Personen verletzten sich leicht, wie die Kantonspolizei Freiburg mitteilte.

Polizeiauto kollidiert in Granges-Paccot mit anderem Auto

Polizeiauto kollidiert in Granges-Paccot mit anderem Auto

In Granges-Paccot kam es am Mittwochmorgen zu einem Zusammenstoss zwischen einem Polizeiauto und einem weiteren Auto. (Symbolbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Unfall ereignete sich in einem Kreisverkehr. Das Polizeiauto war unbeschriftet und mit eingeschalteter Sirene und Blaulicht unterwegs zu einem Notfall, wie die Polizei am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb.

Der 52-jährige Lenker des zweiten Fahrzeugs wurde leicht verletzt. Er wurde von einer Ambulanz in ein Spital gebracht. Ein Polizeibeamter wurde ebenfalls leicht verletzt. Er wird seinen Arzt zu einem späteren Zeitpunkt aufsuchen, wie es weiter hiess.

Die Polizei untersucht den genauen Unfallhergang.