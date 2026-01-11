Von Samstagmittag bis Sonntagmorgen haben sich rund 30 Verkehrsunfälle mit Verletzten ereignet. Laut Polizei fuhren die Autos angesichts der Strassen- und Witterungsverhältnisse zu schnell.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Unfälle sind laut Angaben der Polizei hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass die Geschwindigkeit nicht an die Strassen- und Witterungsverhältnisse angepasst wurde.

In Rapperswil-Jona etwa geriet ein Motorkarren bei Schneeräumungsarbeiten ins Rutschen und erfasste ein 6-jähriges Mädchen am Strassenrand. Das Kind wurde mit unbestimmten Verletzungen ins Spital gebracht. Drei weitere Personen wurden bei Unfällen in den Gemeinden Haag, Eggersriet und Kirchberg leicht verletzt.

In Oberuzwil verursachte ein 21-jähriger Autofahrer einen Sachschaden von über 70'000 Franken. Sein Auto geriet ins Schleudern und kollidierte mit vier parkierten Fahrzeugen. In Schwarzenbach wiederum wurde ein alkoholisierter Autofahrer leicht verletzt, als er von der Fahrbahn abkam und gegen einen Strommast prallte. Auf der Autobahn A13 kam es in Rüthi und Sennwald zu zwei Selbstunfällen mit Sachschaden.

Ansonsten kam es laut der Polizei während des Tages zu verschiedenen weiteren Verkehrsunfällen. Zum grössten Teil handelte es sich um Selbstunfälle, bei denen Autos Objekte neben der Strasse touchierten oder gegen Leitplanken und ähnliches prallten. Keines der verunfallten Autos war mit Sommerreifen unterwegs. Die Personen waren zudem fahrfähig, wie es am Sonntag weiter hiess.