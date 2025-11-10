Die fertig sanierte zweite Röhre des Gubristtunnels soll Anfang Dezember wieder für den Verkehr freigegeben werden. Anschliessend wird die Sanierung der ersten Röhre in Angriff genommen.

Zweite Röhre des Gubristtunnels ist bald wieder offen

Die Sanierungsarbeiten in der zweiten Röhre des Gubristtunnels sind fast abgeschlossen. In wenigen Wochen soll der Verkehr wieder durch den Tunnel rollen. Foto: MICHAEL BUHOLZER

Die Sanierungsarbeiten im Tunnel sind abgeschlossen, ab Anfang Dezember sollen wieder Autos durch die zweite Gubriströhre fahren können, wie es am Montag an einem Medienanlass des Bundesamts für Strassen (Astra) hiess. Die Arbeiten haben rund zwei Jahre gedauert.

Als Nächstes wird nun die Sanierung der ersten Röhre des Tunnels in Angriff genommen. Diese wird voraussichtlich ebenfalls rund zwei Jahre dauern.

Ab Ende 2027 sollen dann alle drei Röhren des Gubristtunnels geöffnet und der Ausbau der Nordumfahrung Zürich abgeschlossen sein. Die Kosten für den Ausbau belaufen sich auf insgesamt rund 1,55 Milliarden Franken.